انتهاء المفاوضات بين أمريكا وإيران بنتائج إيجابية

أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، اليوم الخميس ( 26 شباط 2026 )، عن اختتام مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بعد تحقيق تقدم ملموس.

وقال البوسعيدي في تصريح صحفي ، إن "المحادثات ستُستأنف قريباً بعد إجراء مشاورات في العواصم المعنية، مؤكداً أنه ستُعقد مناقشات على المستوى الفني الأسبوع المقبل في فيينا".

وتوجه بالشكر إلى جميع المشاركين على جهودهم، بما في ذلك أعضاء فرق التفاوض، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحكومة السويسرية المستضيفة.

وانطلقت، اليوم الخميس، في جنيف الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي.

وقالت وسائل إعلامية إن "الجولة الثالثة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية انطلقت في العاصمة السويسرية جنيف".

وكان الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية، عباس عراقجي، قد التقى وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي في جنيف.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، بحسب وسائل إعلام إيرانية، أن " وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التقى في جنيف نظيره العماني، بدر البوسعيدي، وبحث معه مواقف إيران بشأن الملف النووي والعقوبات".

من جهتها أفادت وكالة أنباء إيرنا، بأن "عراقجي عرض على وزير خارجية عمان بنوداً من اتفاق محتمل بشأن رفع العقوبات والملف النووي".

فيما أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أن المسار الدبلوماسي هو الخيار المفضل في التعامل مع إيران.

وأعرب فانس، في تصريحات صحفية، عن أمله "في أن يأخذ الإيرانيون مفاوضات اليوم الخميس على محمل الجد". وأضاف، أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيحقق هدفه بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية عبر الدبلوماسية وأدوات أخرى".

وأكد أن "ترامب هو من سيتخذ القرار النهائي بشأن كيفية ضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا".