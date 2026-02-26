عاجل : انتهاء المفاوضات بين أمريكا وإيران بنتائج إيجابية
الصفحة الدولية

انتهاء المفاوضات بين أمريكا وإيران بنتائج إيجابية


أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، اليوم الخميس ( 26 شباط 2026 )، عن اختتام مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بعد تحقيق تقدم ملموس.

وقال البوسعيدي في تصريح صحفي ، إن "المحادثات ستُستأنف قريباً بعد إجراء مشاورات في العواصم المعنية، مؤكداً أنه ستُعقد مناقشات على المستوى الفني الأسبوع المقبل في فيينا".

وتوجه بالشكر إلى جميع المشاركين على جهودهم، بما في ذلك أعضاء فرق التفاوض، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحكومة السويسرية المستضيفة.

وانطلقت، اليوم الخميس، في جنيف الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي.

وقالت وسائل إعلامية إن "الجولة الثالثة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية انطلقت في العاصمة السويسرية جنيف".

وكان الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية، عباس عراقجي، قد التقى وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي في جنيف.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، بحسب وسائل إعلام إيرانية، أن " وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التقى في جنيف نظيره العماني، بدر البوسعيدي، وبحث معه مواقف إيران بشأن الملف النووي والعقوبات".

من جهتها أفادت وكالة أنباء إيرنا، بأن "عراقجي عرض على وزير خارجية عمان بنوداً من اتفاق محتمل بشأن رفع العقوبات والملف النووي".

فيما أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أن المسار الدبلوماسي هو الخيار المفضل في التعامل مع إيران.

وأعرب فانس، في تصريحات صحفية، عن أمله "في أن يأخذ الإيرانيون مفاوضات اليوم الخميس على محمل الجد". وأضاف، أن "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيحقق هدفه بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية عبر الدبلوماسية وأدوات أخرى".

وأكد أن "ترامب هو من سيتخذ القرار النهائي بشأن كيفية ضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اول تعليق لوزير الخارجية الايراني بعد انتهاء جولة المفاوضات مع الجانب الامريكي
الجيش الأفغاني يعلن شن هجوم على باكستان والاخيرة تتحدث عن رد فوري
عُمان تتحدث عن تقدم ملحوظ بمفاوضات إيران وأمريكا
انتهاء المفاوضات بين أمريكا وإيران بنتائج إيجابية
بقائي : التصريحات المتناقضة الصادرة عن مسؤولين أمريكيين لا تزال تثير الشكوك والتساؤلات حول حقيقة موقف واشنطن
الرئيس الإيراني: ملتزمون بفتوى السيد الخامنئي الرافضة لامتلاك السلاح النووي
استنزاف للجيش الأمريكي.. البنتاغون يحذر من "حرب طويلة" مع إيران
ايران تعلن عن رفضها لمقترح الولايات المتحدة في تفكيك مواقعها النووية وتسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب
هيلاري كلينتون تتجه إلى لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي لتدلّي بشهادتها حول قضية ابستين
استئناف الجولة الثالثة من المفاوضات بين إيران وأمريكا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك