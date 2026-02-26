استئناف الجولة الثالثة من المفاوضات بين إيران وأمريكا

انطلقت المرحلة الثانية من الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة اليوم الخميس، ( 25 شباط 2026 )، بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف.

وكانت الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران انطلقت في جنيف، صباح اليوم.

وترأس وزير الخارجية عباس عراقجي الوفد الإيراني، فيما مثل الولايات المتحدة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وأفاد مسؤول إيراني كبير، اليوم الخميس، أن المحادثات مع واشنطن في جنيف أثارت أفكاراً جديدة تتطلب التشاور مع طهران"، لكنه أشار إلى أن بعض الفجوات لا تزال قائمة.