أعلنت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، انتهاء المحادثات النووية الأمريكية - الإيرانية في جنيف بعد ثلاث ساعات من المناقشات المكثفة بين الجانبين.
وقال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي إن اللقاء شهد تبادل “أفكار إبداعية وإيجابية”، مضيفاً: “لقد تبادلنا الأفكار الإبداعية والإيجابية في جنيف اليوم، والآن رفع كل من المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين جلساتهم للحصول على استراحة. سنستأنف في وقت لاحق اليوم، ونأمل أن نحرز المزيد من التقدم”.
