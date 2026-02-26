أعلنت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، انتهاء المحادثات النووية الأمريكية - الإيرانية في جنيف بعد ثلاث ساعات من المناقشات المكثفة بين الجانبين.

وقال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي إن اللقاء شهد تبادل “أفكار إبداعية وإيجابية”، مضيفاً: “لقد تبادلنا الأفكار الإبداعية والإيجابية في جنيف اليوم، والآن رفع كل من المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين جلساتهم للحصول على استراحة. سنستأنف في وقت لاحق اليوم، ونأمل أن نحرز المزيد من التقدم”.