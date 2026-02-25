هبوط 12 طائرة أمريكية في "قاعدة إسرائيلية"

أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الثلاثاء، بأن 12 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-22" هبطت في قاعدة جوية إسرائيلية.

وقالت الهيئة إن 12 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-22" هبطت بعد ظهر اليوم في إحدى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي جنوبي البلاد كجزء من الانتشار الأمريكي في الشرق الأوسط.

وأضافت أن الحديث يدور عن طائرات مقاتلة من الأكثر تقدما في العالم ولا تمتلكها أي دولة سوى الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنه من بين خصائصها اختراق أراضي العدو وتعطيل أنظمة الدفاع الجوي والرادارات.

ويأتي ذلك وسط تهديدات أمريكية بشن هجوم عسكري على طهران، بينما يتوجه البلدان نحو جولة مفاوضات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني في مدينة جنيف السويسرية الخميس المقبل.