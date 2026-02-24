المتحدثة باسم الحكومية الإيرانية: سنواصل مسار الدبلوماسية النشطة بالتوازي مع تعزيز الردع العسكري

اكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، ان إيران تواصل مسار الدبلوماسية النشطة بالتوازي مع تعزيز الردع العسكري، حيث ذكرت مهاجراني في تصريح صحفي، ان "إجراءاتنا تتم وفق البرامج والاستراتيجيات الأساسية للبلاد، أذ نعمل بجدية كاملة وبشكل منسجم في مجال الدبلوماسية النشطة".

واكدت إن "إيران تُفضّل الدبلوماسية على الحرب؛ كما يجب الانتباه إلى أن الدبلوماسية والردع معاً يشكّلان استراتيجيتين للحفاظ على العزة الوطنية وتأمين المصالح الوطنية".

واضافت انه "بالتوازي مع المتابعة الجادة لمسار الدبلوماسية، فإن تعزيز الردع الحازم مدرج أيضاً على جدول أعمال القوات المسلحة، وهناك جاهزية كاملة؛ والمناورات الأخيرة تؤكد ذلك"،موضحا انه" في الوقت نفسه، مسار التفاوض يُتابَع بدقة ويقظة كاملتين".

كما لفتت الى ان" ايران ترصد التطورات بذكاء، وسنلتزم بالنتائج المتحصلة من المسار الدبلوماسي، وسنستخدم جميع أدوات الردع لمنع أي خطأ في الحسابات"،لافتة الى إننا "على أتم الاستعدادات لكلا المسارين".