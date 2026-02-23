لاريجاني يزور مسقط غدا حاملا رد إيران بشأن ملفها النووي

صرح رئيس جمعية الصحفيين العمانية محمد العريمي بأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني سيصل إلى مسقط غدا الثلاثاء حاملا رد طهران بشأن الملف النووي الإيراني، حيث كتب العريمي عبر منصة "إكس": من المرتقب أن يصل علي لاريجاني يوم الثلاثاء إلى مسقط، حاملا رد إيران بشأن الملف النووي الإيراني، في خطوة تعكس استمرار الحراك الدبلوماسي وتؤكد في الوقت ذاته مجددا الدور المحوري الذي تضطلع به سلطنة عمان في تيسير قنوات التواصل والحوار بين الطرفين الإيراني والأمريكي".

فيما أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أمس الأحد أن جولة المفاوضات المقبلة بين إيران والولايات المتحدة ستعقد الخميس 26 فبراير في جنيف.