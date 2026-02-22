رسالة مطوّلة وصلت إلى طحنون بن زايد من محمد بن سلمان يشكو فيها من أنشطة أبوظبي في كل من السودان واليمن

كشف موقع "ميدل إيست آي" أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بعث برسالة مطولة إلى مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات طحنون بن زايد، اشتكى فيها من أنشطة أبوظبي في كل من السودان واليمن، وذلك نقلا عن مسؤولين أميركيين وغربيين.

وبحسب الموقع، فإن الرسالة التي أُرسلت قبل أسابيع تضمنت قائمة مفصلة بشكاوى سعودية ضد الإمارات، مع عرض وساطة عبر شقيق ولي العهد، وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، في مسعى لاحتواء الخلاف.

توتر على خلفية السودان واليمن

وأوضحت الرسالة أن السعودية لم تعد قادرة على تحمل استمرار الحرب الأهلية في السودان في ظل دعم الإمارات لقوات الدعم السريع. كما بررت الرياض تدخلها العسكري في اليمن بأنه ضرورة تمليها اعتبارات الأمن القومي السعودي.

وأشارت إلى أن السعودية هاجمت في كانون الأول/ديسمبر حلفاء الإمارات الانفصاليين في جنوب اليمن، وتحركت منذ ذلك الحين لإبعاد أبوظبي عن الساحة اليمنية بالكامل. وأكدت الرسالة أن الرياض تنظر إلى اليمن بوصفه مجال نفوذ لها، وأنها تعتزم تحمل المسؤولية عن البلد الواقع على حدودها الجنوبية.