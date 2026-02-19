عاجل : مكتب السيد السيستاني: غداً الخميس أول أيام شهر رمضان
الحرس الثوري الإيراني يعلن استعداده للسيطرة على مضيق هرمز


اكد مسؤول عسكري إيراني بارز، الخميس، إن قوات الحرس الثوري مستعدة للسيطرة على مضيق هرمز أو إغلاقه "في أسرع وقت ممكن"، حيث أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية اختتام مناورة عسكرية حملت عنوان "السيطرة الذكية على مضيق هرمز"، التي نفذتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري بدءا من الإثنين.

ونفذت المناورة تحت إشراف القائد العام للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، تزامنا مع الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، وتصاعد التهديدات العسكرية من جانب الولايات المتحدة، فقد ذكر قائد القوات البحرية للحرس الثوري علي رضا تنغسيري: "مراقبتنا الاستخباراتية لمضيق هرمز متواصلة على مدار الساعة، على السطح وتحت السطح وفي الجو".

وأضاف: "إذا صدرت الأوامر ستسيطر القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني على المضيق أو تغلقه في أسرع وقت ممكن. أمن مرور السفن غير المقاتلة مضمون، لكن أي تهديد سيقابل برد حاسم".

ويعد مضيق هرمز من أبرز الممرات المائية في العالم، ويمر من خلاله نحو 20 بالمئة من حركة النفط. وطبقًا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، فإن هذه المناورات "وجهت رسالة واضحة مفادها استعداد إيران التام للرد بحزم على أي تحرك عدائي"، إذ ذركرت الوكالة أن المناورات ركزت على "الاستخبارات على مدار الساعة، والاستجابة السريعة، واستخدام الأسلحة الحديثة، والتحكم الذكي في مضيق هرمز"، مظهرة "قدرة إيران على الردع الفعال في أكثر الممرات المائية حساسية في العالم"، وأضافت: "بمشاركة محدودة من روسيا والصين في بعض أجزائها، اكتسبت المناورات بُعدا دوليا".

فيما شملت المناورات تدريبات على "الحرب الصاروخية"، فقد استهدفت سفن إطلاق صواريخ عالية السرعة، وصواريخ أطلقت من عمق الأراضي الإيرانية، أهدافا في مضيق هرمز.

