الصفحة الدولية

جنيف: بدء الجلسة الثانية من مفاوضات الجولة الثالثة للتسوية في أوكرانيا


بدأت جلسة اليوم الثاني من الجولة الثالثة لمفاوضات التسوية الأوكرانية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وذلك بعد جلسة أمس التي استمرت نحو 6 وأنجزت بعض التقدم، حيث ذكر المصدر في الفريق التفاوضي إن "العمل سيستمر اليوم الأربعاء على مسارين ضمن الفريقين العاملين، العسكري والسياسي.

وفي منشور له على منصة "إكس" أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجود تقدم في مفاوضات تسوية النزاع الأوكراني خلال جلسة أمس.

كما ذكر ويتكوف: "إن النجاح الذي أحرزه الرئيس ترامب في الجمع بين طرفي هذه الحرب معا، أسفر عن إحراز تقدم ملموس، ونحن فخورون بالعمل تحت قيادته لوقف سفك الدماء في هذا النزاع المروع".

كذلك ذكرت الشرطة المختصة بالبعثات الدبلوماسية في جنيف أن اليوم الثاني من المفاوضات الخاصة بأوكرانيا "سيجري بصيغة مغلقة بعيدا عن وسائل الإعلام"، وأضاف مصدر في الشرطة الدبلوماسية لوكالةَ "نوفوستي": "إجراءات الأمن المشدَّدة المرتبطة بالمفاوضات الخاصة بأوكرانيا تبقى سارية في اليوم الثاني من اللقاءات".

