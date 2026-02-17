وزير الداخلية التركي يعلن عن عودة أكثر من 1.3 مليون سوري الى بلدهم بشكل طوعي

أعلن وزير الداخلية التركي الجديد / مصطفى تشيفتشي / أن عدد السوريين العائدين من تركيا إلى بلادهم طوعا بلغ مليونا و366 ألفا و215 شخصا.

وقال تشيفتشي في كلمة له اليوم الثلاثاء خلال فعالية بالعاصمة التركية أنقرة : "عاد مليونا و366 ألفا و215 من إخوتنا السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن وكريم.. إخوتنا هؤلاء هم الآن سفراء قلوبنا، ولن نتركهم بمفردهم مستقبلا بإذن الله".

ولم يحدد الوزير في كلمته الفترة التي عاد خلالها السوريون من تركيا إلى بلادهم.

وتشهد تركيا موجة عودة لافتة للسوريين المقيمين على أراضيها باتجاه بلادهم، بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول 2024 ودخول البلاد مرحلة جديدة.

وأدت سنوات الحرب التي امتدت لأكثر من 13 عاما في سوريا إلى نزوح ملايين المواطنين، وكانت تركيا الوجهة الرئيسية لاغلبهم بسبب قربها الجغرافي وتوفر الحماية والدعم الإنساني .

يذكر ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد اصدر الاربعاء الماضي قراراً باعفاء وزير الداخلية / علي يرلي كايا/ من منصبه وتعيين والي أرضروم / مصطفى تشيفتشي/ وزيراً للداخلية .