طهران تعلن استعدادها للتفاوض على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

أكدت طهران استعدادها للتفاوض على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% شرط جدية التفاوض على رفع العقوبات، مشيرة إلى أن نشر 40 ألف جندي أمريكي في دول الخليج وبحر العرب سيجعل اللعبة مختلفة، فقد أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي أن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، شرط أن تبدي واشنطن جدية في رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.

كما حذّر تخت روانجي من أن هذا الانتشار - إذا ما اتُّخذ كتهديد وجودي - سيواجه بردا إيرانيا مناسبا، مشيرا إلى أن "القواعد الأمريكية في المنطقة تُعتبر أهدافا مشروعة في حال وقوع أي هجوم". وأضاف بلهجة حاسمة: "في حالة وقوع أي هجوم، ستكون اللعبة مختلفة تماما".

وفي ذات السياق، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على رأس وفد دبلوماسي وتقني، إلى جنيف لإجراء الجولة الثانية من المفاوضات النووية والقيام ببعض المشاورات الدبلوماسية.