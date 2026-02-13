العراق يدين حادث إطلاق نار بمدرسة في كندا ويجدد موقفه الداعي لنبذ العنف

أعربت وزارة الخارجية العراقية ،اليوم الجمعة ، عن إدانتها الشديدة لحادثة إطلاق النار التي وقعت داخل مدرسة في غرب كندا ،فيما جددت موقف العراق الثابت الداعي إلى نبذ العنف والتطرف، حيث ذكرت الوزارة في بيان، إنها "تعرب عن إدانتها الشديدة لحادثة إطلاق النار التي وقعت داخل مدرسة في غرب كندا، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص الأبرياء".

كذلك أكدت "رفض جمهورية العراق القاطع لكافة أشكال العنف التي تستهدف المدنيين، ولا سيما تلك التي تطال المؤسسات التعليمية التي ينبغي أن تظل بيئة آمنة للتعليم والنمو وبناء المستقبل".

فيما عبّرت عن "تضامنها مع حكومة وشعب كندا الصديق في هذا الظرف الأليم، كما قدمت خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين".

كما جددت الوزارة "موقف العراق الثابت الداعي إلى نبذ العنف والتطرف، وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية المجتمعات من مثل هذه الحوادث المؤسفة".