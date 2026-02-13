عاجل : السيد الخامنئي يوجه رسالة للشعب الإيراني: وحدتكم ثمينة للغاية
القيادة المركزية الأمريكية تعلن اكتمال مهمة نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق


 

 

اعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، اكتمال مهمة نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق، حيث ذكرت القيادة في بيان: "أكملنا مهمة نقل معتقلي تنظيم الدولة من شمال شرقي سوريا إلى العراق". واضافت، "نقلنا أكثر من 5700 عنصر من داعش الإرهابي من سوريا إلى العراق خلال 23 يوماً"، وتابع البيان: "نقدّر قيادة العراق وإدراكه أن نقل المحتجزين من داعش الإرهابي أمر أساسي لأمن المنطقة".

فيما أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن نقل سجناء داعش الإرهابي من سوريا الى العراق جاء بقرار عراقي، داعياً الدول المعنية الى التعاون بهذا الملف، وأخذ رعاياهم من السجناء الإرهابيين.

