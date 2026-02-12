الاستخبارات الإيرانية تفكك خلية إرهابية مسلحة مرتبطة بالتيار الملكي

أعلنت منظمة الاستخبارات في محافظة خراسان الرضوية شمال شرق إيران، اليوم الخميس ( 12 شباط 2026 )، عن تفكيك خلية إرهابية مسلحة مرتبطة بما يُعرف بـ"التيار الملكي"، وذلك في إطار عملية أمنية خاصة نفذتها أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

وذكرت المنظمة في بيان لها أن "الخلية كانت قد تلقت تدريبات عسكرية، ونفذت في وقت سابق أعمالاً إرهابية مسلحة أدت إلى استشهاد أحد عناصر قوات الأمن، وكانت تخطط داخل مقرها السري لمواصلة تنفيذ عمليات تستهدف المدنيين وخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في المجتمع".

وأضافت أن "عناصر في منظمة استخبارات الحرس الثوري تمكنوا من رصد تحركات هذه المجموعة، ونجحوا في مداهمة مخبئها بعد تبادل لإطلاق النار، حيث جرى اعتقال جميع أفراد الخلية دون وقوع إصابات في صفوف القوات الأمنية".

وأشارت إلى أنه "تم خلال العملية ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة أفراد الخلية، والذين لعبوا أدواراً مباشرة في تنفيذ عمليات تخريبية والهجوم على مواقع عامة وعسكرية".

وأكدت منظمة الاستخبارات في خراسان الرضوية حسب البيان أن "هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، والتصدي لأي محاولات تهدف إلى زعزعة أمن البلاد عبر أنشطة إرهابية أو تخريبية".