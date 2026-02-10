الصفحة الدولية

الحرس الثوري: واشنطن هدّدت بعمل عسكري إذا لم تقبل طهران أربعة شروط


 

كشف معاون الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني، عزيز غضنفري، اليوم الثلاثاء ( 10 شباط 2026 )، أن الولايات المتحدة بعثت رسالة إلى إيران هدّدت فيها بـاتخاذ إجراء عسكري في حال عدم قبول طهران أربعة شروط أمريكية محددة، وذلك بالتزامن مع استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين في العاصمة العُمانية مسقط.

وقال غضنفري، في مقال نشره في الأسبوعية السياسية "صبح صادق" التابعة لمعاونية الشؤون السياسية في الحرس الثوري، إن "نجاح المسار التفاوضي الحالي مرهون بثلاثة عناصر أساسية هي: الانسجام الداخلي، الثقة بفريق التفاوض، وصناعة رواية وطنية قائمة على اقتدار الدولة"، مؤكداً أن "تركيز المفاوضات حصراً على الملف النووي يعكس تثبيت موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أن "السياسة الخارجية ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي والمصالح الوطنية العليا، ولا ينبغي إخضاعها للخلافات الحزبية أو الاصطفافات السياسية الداخلية"، مشدداً على أن "الوحدة الوطنية والانسجام الداخلي يشكلان شرطاً أساسياً لتحقيق أي تقدم في هذا المجال".

وأوضح أن "هناك علاقة وثيقة بين وحدة الجبهة الداخلية وبين قدرة فريق التفاوض على تحقيق أهدافه في مواجهة ما وصفه بـ(الولايات المتحدة غير الموثوقة)"، مؤكداً أنه "لا يمكن لأي مشروع في السياسة الخارجية أن ينجح في ظل الانقسام الداخلي".

وفي ما يتعلق بالثقة بفريق التفاوض، أشار غضنفري إلى أن "هذه الثقة لا تعني التخلي عن المطالبة بمراعاة الخطوط الحمراء أو إيقاف النقد البنّاء، لكنها تعني في الوقت نفسه دعم الدبلوماسيين الإيرانيين المكلفين رسمياً من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي بإدارة المفاوضات في إطار السياسات المرسومة".

وأضاف أن "إشادة المرشد الأعلى علي خامنئي المتكررة بأداء وزارة الخارجية تمثل عاملاً مهماً لتعزيز الثقة بالمسار الدبلوماسي، داعياً إلى عدم التشكيك بعمل الفريق المفاوض في ظل الظروف الحساسة".

وكشف أن "المسؤولين الأمريكيين حاولوا خلال الأشهر الماضية ممارسة ضغوط نفسية على إيران، عبر التلويح بإدخال ملفات أخرى مثل القدرات الصاروخية والجماعات المقاومة في المنطقة ضمن جدول المفاوضات".

وأوضح أن "واشنطن أرسلت رسالة تهديد صريحة مفادها أنه في حال عدم قبول إيران أربعة شروط أمريكية، فإن العمل العسكري سيكون مطروحاً، بل ورافقت ذلك بتحركات وانتشار عسكري في المنطقة".

وأكد أن "إيران لم ترضخ لهذه التهديدات، ورفضت بشكل قاطع التفاوض حول قدراتها الدفاعية، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات عسكرية لتعزيز الردع الاستراتيجي وتثبيت معادلات القوة".

وختم غضنفري بالقول إن "حصر المفاوضات الأخيرة بالملف النووي فقط، وفي الإطار الذي حدده الفريق الإيراني، يعكس الاقتدار الوطني للجمهورية الإسلامية"، مشيراً إلى أن "القوة العسكرية باتت تشكل مكملًا أساسياً للدبلوماسية، وأسهمت في إفراغ التهديدات الأمريكية من مضمونها وإظهار محدودية فعاليتها على أرض الواقع".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحرس الثوري: واشنطن هدّدت بعمل عسكري إذا لم تقبل طهران أربعة شروط
إيران تحذر: أي اعتداء عسكري سيقابل بردّ رادع وموجع
"قطعة من ستار الكعبة"..رجل اعمال اماراتي بصحبة إبستين تفتح التساؤلات
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني غادر طهران متوجها لمسقط لبحث التطورات الإقليمية والدولية
مصر تؤكد أهمية مواصلة المفاوضات بين طهران وواشنطن للوصول إلى تسوية سلمية
الخارجية الإيرانية تؤكد استقلالية قرارها التفاوضي وتحمّل واشنطن مسؤولية خيارها السياسي
الخارجية الإيرانية: حريصون على التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة يضمن رفع العقوبات
عراقجي: لغة القوة مع شعبنا لاتجدي ولغة الاحترام هي السبيل
طهران تدين استمرار الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية على لبنان
سماحة السيد الخامنئي: ذكرى انتصار الثورة تجسيد لقوة الشعب الإيراني وقوتنا ليست الصواريخ
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك