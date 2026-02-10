مصر تؤكد أهمية مواصلة المفاوضات بين طهران وواشنطن للوصول إلى تسوية سلمية

اكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدرعبد العاطي ، اليوم الثلاثاء، أهمية مواصلة مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن للوصول إلى تسوية سلمية، حيث ذكرت الخارجية المصرية في بيان، انه "جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدرعبد العاطي، ووزير الخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي "، مبينا ان " الاتصال جاء في إطار الجهود الرامية لخفض التصعيد واحتواء حالة التوتر في المنطقة".

وثمن عراقجي، خلال الاتصال "الدور المصري الفاعل والجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد واحتواء التوتر فى المنطقة، والمساعي الرامية إلى التواصل إلى تفاهمات بشأن الملف النووي الايرانى".

واضاف البيان ان "عراقجي اطلع عبد العاطى على التطورات الخاصة بجولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران والتى استضافتها سلطنة عمان الشقيقة مؤخرا".

كما عبّر عبد العاطي "عن دعم مصر الكامل لهذه المفاوضات وكافة المساعى التي تستهدف خفض التصعيد وتسهم فى دعم الحوار وتسوية كافة الشواغل عبر المسارات الدبلوماسية والسياسية، بما يعزز الأمن الإقليمي ويحقق الاستقرار والتنمية لجميع شعوب المنطقة".

كذلك شدد على أهمية "مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الامريكى والايرانى، وصولا إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة".

فيما اكد "ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة"، ومشددا على أن "الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة".