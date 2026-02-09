الصفحة الدولية

سماحة السيد الخامنئي: ذكرى انتصار الثورة تجسيد لقوة الشعب الإيراني وقوتنا ليست الصواريخ


أكد قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد علي الخامنئي، اليوم الإثنين ( 9 شباط 2026 )، أن إحياء ذكرى 22 بهمن (ذكرى انتصار الثورة الإسلامية) التي تصادف يوم الأربعاء المقبل يمثّل تجسيداً عملياً لقوة الشعب الإيراني وثباته في مواجهة الضغوط والتحديات، معتبراً أن هذه المناسبة تحمل رسالة سياسية واضحة إلى خصوم إيران في الداخل والخارج.

وقال سماحة السيد الخامنئي في رسالة متلفزة بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية: "يوم 22 بهمن هو يوم إظهار قوة وعزة الشعب الإيراني، وهو مظهر صريح لإرادة هذا الشعب وصموده"، مشدداً على أن "المشاركة الشعبية الواسعة في هذه المناسبة تعبّر عن تماسك المجتمع الإيراني والتفافه حول نظامه السياسي".

وأضاف سماحته أن "قوة الجمهورية الإسلامية لا تنحصر في القدرات العسكرية أو الإمكانات التقنية، بل تنبع بالدرجة الأولى من حضور الشعب ودعمه للنظام، قائلاً: "قوة البلاد ليست فقط في الصواريخ والطائرات، بل في وقوف الشعب وثباته في الساحات".

وأشار السيد الخامنئي إلى أن "أعداء إيران يسعون إلى بثّ اليأس والتشكيك داخل المجتمع الإيراني، مؤكداً أن المشاركة في مسيرات 22 بهمن تشكّل (رداً عملياً) على هذه المحاولات ورسالة واضحة بأن الشعب الإيراني ما زال متمسكاً بخياراته السياسية ومستعداً للدفاع عن سيادته".

ودعا سماحته جميع فئات المجتمع إلى المشاركة الواسعة في هذه المناسبة، معتبراً أن الحضور الشعبي لا يحمل بعداً رمزياً فحسب، بل يمثل موقفاً سياسياً يعكس رفض الضغوط الخارجية وسياسات التهديد والعقوبات.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
