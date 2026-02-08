الصفحة الدولية

تحية ومصافحة وطلب أمريكي مرفوض.. عراقجي يكشف كواليس مفاوضات مسقط


كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أنه رفض طلبا أمريكيا بحضور قائد عسكري أمريكي أثناء تبادل التحية مع الوفد الأمريكي خلال جولة المفاوضات التي جرت الجمعة في مسقط.

وقال عراقجي إن "الطرف الأمريكي طلب حضور قائد "سنتكوم" (قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي) أثناء تبادل التحية، (مع الوفد الأمريكي المفاوض في سلطنة عمان برئاسة مبعوث الرئيس ترامب ستيف ويتكوف) لكننا رفضنا ذلك بشكل قاطع".

وكان عراقجي قال في تصريحات صحافية له السبت، إن مصافحة جرت بين الوفدين المفاوضين يوم الجمعة في مسقط.

وأكد أنه لم يتم تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة حتى الآن، رغم إعلان الرئيس الأمريكي في تصريحاته السبت أن الجولة المقبلة قد تكون الأسبوع المقبل.

ووصف عراقجي جولة المفاوضات في مسقط بأنها "بداية إيجابية"، لكنها تتطلب وقتا وجهدا لبناء الثقة اللازمة للتوصل إلى نتائج ملموسة.

وتابع: لا موعد محددا حاليا لجولة ثانية من المفاوضات لكننا وواشنطن نعتقد أنها يجب أن تعقد قريبا ورغم أن المفاوضات كانت غير مباشرة إلا أنها كانت فرصة للمصافحة مع الوفد الأمريكي.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
