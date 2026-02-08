تحية ومصافحة وطلب أمريكي مرفوض.. عراقجي يكشف كواليس مفاوضات مسقط

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أنه رفض طلبا أمريكيا بحضور قائد عسكري أمريكي أثناء تبادل التحية مع الوفد الأمريكي خلال جولة المفاوضات التي جرت الجمعة في مسقط.

وقال عراقجي إن "الطرف الأمريكي طلب حضور قائد "سنتكوم" (قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي) أثناء تبادل التحية، (مع الوفد الأمريكي المفاوض في سلطنة عمان برئاسة مبعوث الرئيس ترامب ستيف ويتكوف) لكننا رفضنا ذلك بشكل قاطع".

وكان عراقجي قال في تصريحات صحافية له السبت، إن مصافحة جرت بين الوفدين المفاوضين يوم الجمعة في مسقط.

وأكد أنه لم يتم تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة حتى الآن، رغم إعلان الرئيس الأمريكي في تصريحاته السبت أن الجولة المقبلة قد تكون الأسبوع المقبل.

ووصف عراقجي جولة المفاوضات في مسقط بأنها "بداية إيجابية"، لكنها تتطلب وقتا وجهدا لبناء الثقة اللازمة للتوصل إلى نتائج ملموسة.

وتابع: لا موعد محددا حاليا لجولة ثانية من المفاوضات لكننا وواشنطن نعتقد أنها يجب أن تعقد قريبا ورغم أن المفاوضات كانت غير مباشرة إلا أنها كانت فرصة للمصافحة مع الوفد الأمريكي.