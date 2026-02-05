ترامب يعرب عن أمله بـدخول الجنة

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله الشخصي بدخول الجنة رغم اعترافه بأنه "ليس الشخص المثالي" لذلك، خلال كلمته في "الإفطار الوطني للصلاة" الذي يعقد سنويا في العاصمة الأمريكية.

وانتقد ترامب وسائل الإعلام خلال كلمته قائلا: "وسائل الإعلام الكاذبة لا تنصفني أبدا"، مردفا بسرد حادثة سابقة: "في المرة الماضية قضيت وقتا رائعا. كان لدينا حدث بحضور 60 ألف شخص، وقلت إنني لن أدخل الجنة أبدا".

وأوضح ترامب أن تعليقه السابق كان مجرد مزاح، قائلا: "كنت أحاول أن أكون خفيف الظل. ولكن لا يمكنك استخدام المزاح معهم (وسائل الإعلام)، لأنهم يسجلون كلماتك حرفيا، حتى يقرأها الناس فيما بعد بشكل مختلف تماما عن المراد ".

وردا على ما وصفه بتشويه الصحافة لتصريحاته، أضاف: "وقلت وقتها إنني لست مثاليا مناسبا، ولن أدخل الجنة. وكتبت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها: 'دونالد ترامب يتساءل عن حياته ومعناها'. لا، كنت فقط أستمتع. في الواقع أعتقد أنه ربما يجب أن أدخل الجنة. أعني أنني لست المرشح المثالي، لكنني فعلت الكثير من الأشياء الطيبة للناس المثاليين".