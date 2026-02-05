مستشار السيد الخامنئي (دام ظله) في رسالة لحزب الله: "مستعدون للمواجهة"

أكدت إيران في رسالة وجهها علي أكبر ولايتي مستشار المرشد علي خامنئي، لحزب الله، استعدادها لمواجهة واشنطن وتل أبيب، فيما أعلن الجيش الإيراني "جاهزيته الكاملة لمواجهة العدو"، حيث ذكرت المتحدث باسم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد اكرمي نيا إن جميع الأنظمة الدفاعية تم تحسينها، مشيرا إلى أن "خطوة إضافة ألف طائرة مسيرة استراتيجية إلى منظمة القتال للقوات الأربع التابعة للجيش، تظهر الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للدفاع عن البلاد".

وأضاف المتحدث: "لقد أكدنا دائما أننا جاهزون لمواجهة أي خيار أو سيناريو قد يفكر فيه العدو، وإذا اختار العدو خيار الحرب، فنحن مستعدون لكل الخيارات في ظروف الحرب."

كذلك أكد أنه "بالإضافة إلى الطائرات المسيرة، تم تحسين جميع الأنظمة الدفاعية الأخرى وجعلها جاهزة، نحن جاهزون للدفاع، ويجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يختار بين المصالحة أو الحرب؛ كما أعلن المسؤولون في البلاد أن القوات المسلحة جاهزة لكل من الخيارين".

فيما شدّد المتحدث باسم الجيش الإيراني، على أنه "إذا اندلعت حرب، فإن نطاقها سيشمل جميع مناطق الجغرافيا الإقليمية وكل قواعد الولايات المتحدة، من الأراضي المحتلة إلى منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان حيث توجد القواعد الأمريكية".

في ذات الصدد، بعث مستشار خامنئي، علي أكبر ولايتي، رسالة تعزية إلى أمين عام حزب الله نعيم قاسم، بوفاة عبدالكريم نصرالله، والد الأمين العام السابق حسن نصرالله، قال فيها إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها العمود الفقري للمقاومة، مستعدة تماما لمواجهة أي تهديد خارجي، وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، دون أي نية للاعتداء على الآخرين". وأكد ولايتي في رسالته إلى نعيم قاسم على أنه "على يقين بأن النصر سيكون حليف جبهة المقاومة إن شاء الله".