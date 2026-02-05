عاجل : بعد رد الامام المفدى السيد الخامنئي اذن لا شيء ... مسؤول أمريكي: واشنطن وافقت على عقد اجتماع مع الإيرانيين
الصفحة الدولية

مستشار السيد الخامنئي (دام ظله) في رسالة لحزب الله: "مستعدون للمواجهة"


أكدت إيران في رسالة وجهها علي أكبر ولايتي مستشار المرشد علي خامنئي، لحزب الله، استعدادها لمواجهة واشنطن وتل أبيب، فيما أعلن الجيش الإيراني "جاهزيته الكاملة لمواجهة العدو"، حيث ذكرت المتحدث باسم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد اكرمي نيا إن جميع الأنظمة الدفاعية تم تحسينها، مشيرا إلى أن "خطوة إضافة ألف طائرة مسيرة استراتيجية إلى منظمة القتال للقوات الأربع التابعة للجيش، تظهر الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للدفاع عن البلاد".

وأضاف المتحدث: "لقد أكدنا دائما أننا جاهزون لمواجهة أي خيار أو سيناريو قد يفكر فيه العدو، وإذا اختار العدو خيار الحرب، فنحن مستعدون لكل الخيارات في ظروف الحرب."

كذلك أكد أنه "بالإضافة إلى الطائرات المسيرة، تم تحسين جميع الأنظمة الدفاعية الأخرى وجعلها جاهزة، نحن جاهزون للدفاع، ويجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يختار بين المصالحة أو الحرب؛ كما أعلن المسؤولون في البلاد أن القوات المسلحة جاهزة لكل من الخيارين".

فيما شدّد المتحدث باسم الجيش الإيراني، على أنه "إذا اندلعت حرب، فإن نطاقها سيشمل جميع مناطق الجغرافيا الإقليمية وكل قواعد الولايات المتحدة، من الأراضي المحتلة إلى منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان حيث توجد القواعد الأمريكية".

في ذات الصدد، بعث مستشار خامنئي، علي أكبر ولايتي، رسالة تعزية إلى أمين عام حزب الله نعيم قاسم، بوفاة عبدالكريم نصرالله، والد الأمين العام السابق حسن نصرالله، قال فيها إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها العمود الفقري للمقاومة، مستعدة تماما لمواجهة أي تهديد خارجي، وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، دون أي نية للاعتداء على الآخرين". وأكد ولايتي في رسالته إلى نعيم قاسم على أنه "على يقين بأن النصر سيكون حليف جبهة المقاومة إن شاء الله".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مستشار السيد الخامنئي (دام ظله) في رسالة لحزب الله: "مستعدون للمواجهة"
روسيا تحذر من انفجار الأوضاع في الشرق الأوسط
تركيا تكشف "الصندوق الأسود" لحادثة سقوط طائرة رئيس الأركان الليبي
وزير الخارجية الإيراني: المحادثات النووية مع واشنطن ستعقد في مسقط صباح الجمعة
بعد رد الامام المفدى السيد الخامنئي اذن لا شيء ... مسؤول أمريكي: واشنطن وافقت على عقد اجتماع مع الإيرانيين
أول تعليق لطهران بعد رفض واشنطن تغير مكان محادثات الجمعة
مستشار قائد الحرس الثوري: واشنطن تراجعت عن شروطها الأولية بشأن المفاوضات
مسؤولون امريكيون يتحدثون عن فشل المفاوضات مع ايران
أمريكا تعلن موعد انطلاق المفاوضات مع إيران
انقطاع الاتصال بطائرة مسيرة لحرس الثورة في المياه الدولية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك