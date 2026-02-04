وزير الخارجية الإيراني: المحادثات النووية مع واشنطن ستعقد في مسقط صباح الجمعة

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، ( 4 شباط 2026 )، عن موعد انطلاق جولة جديدة من المفاوضات النووية مع أمريكا، مبيناً أنها ستعقد في العاصمة العمانية مسقط.

وقال عراقجي في تغريدة على منصة (إكس)، إن: "المحادثات النووية مع أمريكا من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة 10 من صباح يوم الجمعة المقبل في مسقط".

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن "شكره للجانب العماني على تقديم كافة التسهيلات والترتيبات اللازمة لعقد هذه المفاوضات".

وكانت الولايات المتحدة قد أبلغت إيران، بوقت سابق اليوم الأربعاء، أنها لن توافق على مطالب طهران بتغيير مكان وشكل المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة، حسبما صرح مسؤولان أمريكيان لموقع "أكسيوس", مؤكدين أن المفاوضات على وشك الانهيار.

ويأتي ذلك بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران على الاجتماع يوم الجمعة في مسقط، بمشاركة دول أخرى من الشرق الأوسط بصفة مراقبين.