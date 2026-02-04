الصفحة الدولية

مستشار قائد الحرس الثوري: واشنطن تراجعت عن شروطها الأولية بشأن المفاوضات


أكد حميد رضا مقدم ‌فر، المستشار الإعلامي للقائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، ( 4 شباط 2026 )، أن الولايات المتحدة تراجعت عن شروطها الأولية للدخول في المفاوضات، مشدداً على أن الملف النووي هو الموضوع الوحيد المطروح على طاولة التفاوض، ولن تقبل طهران بإدراج أي ملفات أخرى.

وقال مقدم‌ فر في مقابلة تلفزيونية، إن إيران منفتحة على مبدأ التفاوض، لكنها لا تعتبره مرادفاً لفرض الإملاءات أو ممارسة الضغوط، موضحاً أن طهران لا تقبل إلا بـ "الحوار العادل والمتكافئ".

وأوضح، أن الشروط الأمريكية الأولية للمفاوضات، والتي تضمنت البرنامج الصاروخي الإيراني، ومحور المقاومة، والأحداث الأخيرة داخل إيران، والملفات القضائية المرتبطة بها، قوبلت بالرفض الكامل من قبل طهران، ما دفع واشنطن في نهاية المطاف إلى التراجع وقصر المفاوضات على الملف النووي فقط.

وأضاف أن زمان ومكان وإطار المفاوضات جرى تحديدها باتفاق الطرفين، معتبراً أن ذلك يعكس التزام الطرف المقابل بالإرادة الإيرانية وشروطها التفاوضية.

وفي السياق ذاته، شدد مقدم ‌فر على أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة، مؤكداً أن مسار التفاوض لا يعني بأي حال من الأحوال التراجع عن عناصر القوة الوطنية أو المساس بالقدرات الدفاعية للبلاد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أول تعليق لطهران بعد رفض واشنطن تغير مكان محادثات الجمعة
مستشار قائد الحرس الثوري: واشنطن تراجعت عن شروطها الأولية بشأن المفاوضات
مسؤولون امريكيون يتحدثون عن فشل المفاوضات مع ايران
أمريكا تعلن موعد انطلاق المفاوضات مع إيران
انقطاع الاتصال بطائرة مسيرة لحرس الثورة في المياه الدولية
مجلس النواب الأمريكي يقر حزمة الإنفاق الحكومي
مستشار سيف الاسلام القذافي يكشف كيفية مقتله
واشنطن: المحادثات مع إيران مقررة وترامب يفضل الدبلوماسية
حقيقة ما جرى في مضيق هرمز.. التفاصيل الكاملة!
عراقجي يؤكد ضرورة ضمان المصالح المشتركة لشعوب المنطقة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك