مستشار قائد الحرس الثوري: واشنطن تراجعت عن شروطها الأولية بشأن المفاوضات

أكد حميد رضا مقدم ‌فر، المستشار الإعلامي للقائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، ( 4 شباط 2026 )، أن الولايات المتحدة تراجعت عن شروطها الأولية للدخول في المفاوضات، مشدداً على أن الملف النووي هو الموضوع الوحيد المطروح على طاولة التفاوض، ولن تقبل طهران بإدراج أي ملفات أخرى.

وقال مقدم‌ فر في مقابلة تلفزيونية، إن إيران منفتحة على مبدأ التفاوض، لكنها لا تعتبره مرادفاً لفرض الإملاءات أو ممارسة الضغوط، موضحاً أن طهران لا تقبل إلا بـ "الحوار العادل والمتكافئ".

وأوضح، أن الشروط الأمريكية الأولية للمفاوضات، والتي تضمنت البرنامج الصاروخي الإيراني، ومحور المقاومة، والأحداث الأخيرة داخل إيران، والملفات القضائية المرتبطة بها، قوبلت بالرفض الكامل من قبل طهران، ما دفع واشنطن في نهاية المطاف إلى التراجع وقصر المفاوضات على الملف النووي فقط.

وأضاف أن زمان ومكان وإطار المفاوضات جرى تحديدها باتفاق الطرفين، معتبراً أن ذلك يعكس التزام الطرف المقابل بالإرادة الإيرانية وشروطها التفاوضية.

وفي السياق ذاته، شدد مقدم ‌فر على أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة، مؤكداً أن مسار التفاوض لا يعني بأي حال من الأحوال التراجع عن عناصر القوة الوطنية أو المساس بالقدرات الدفاعية للبلاد.