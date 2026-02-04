تركيا تكشف "الصندوق الأسود" لحادثة سقوط طائرة رئيس الأركان الليبي

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، اليوم الأربعاء، ( 4 شباط 2026 )، أن تسجيلات الصندوق الأسود للطائرة التي كانت تقل وفدا عسكريا ليبيا، من بينهم رئيس الأركان محمد الحداد، وأتحطمت قرب العاصمة التركية أنقرة قبل شهرين، أظهرت حدوث عطل فني في مولدين كهربائيين.



وقال أورال أوغلو، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن محادثات الطيارين داخل قمرة القيادة كشفت تعرض الطائرة لعطل كهربائي، موضحا أن الطائرة كانت على اتصال دائم ببرج المراقبة قبل وبعد نداء الطوارئ.

وأضاف أن الطيارين طلبا العودة إلى المطار واستخدما نداء الطوارئ الجوي، مشيرا إلى أن توجيه الطائرة جرى يدويا بعد تعطل أنظمتها بشكل كامل.

وأوضح الوزير أن جهاز تسجيل الصوت أظهر أنه بعد دقيقتين من الإقلاع أبلغ الطياران عن تعطل المولد الثاني، وبعد نحو ثانية تعطل المولد الثالث، دون ورود معلومات عن وضع المولد الأول.

ولفت إلى أن المحادثات أظهرت لاحقا توقف جميع المولدات عن العمل قبل أن يعود النظام جزئيا ويتم الاتصال مجددا ببرج المراقبة.

وأشار أورال أوغلو إلى أن الاتصال بالطائرة استمر حتى الساعة 20:27 بالتوقيت المحلي، عندما بدأت تختفي عن شاشات الرادار، قبل أن تتحطم بعد ذلك بدقائق، مؤكدا أن القرار النهائي بشأن أسباب الحادث سيتخذ بناء على التحقيق القضائي وتقارير الخبراء.

وكان تحطم الطائرة في قضاء هايمانا قرب أنقرة، في 23 ديسمبر كانون الأول الماضي، قد أسفر عن مقتل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد وأربعة من مرافقيه.