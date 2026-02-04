عاجل : بعد رد الامام المفدى السيد الخامنئي اذن لا شيء ... مسؤول أمريكي: واشنطن وافقت على عقد اجتماع مع الإيرانيين
الصفحة الدولية

تركيا تكشف "الصندوق الأسود" لحادثة سقوط طائرة رئيس الأركان الليبي


أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، اليوم الأربعاء، ( 4 شباط 2026 )، أن تسجيلات الصندوق الأسود للطائرة التي كانت تقل وفدا عسكريا ليبيا، من بينهم رئيس الأركان محمد الحداد، وأتحطمت قرب العاصمة التركية أنقرة قبل شهرين، أظهرت حدوث عطل فني في مولدين كهربائيين.

وقال أورال أوغلو، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن محادثات الطيارين داخل قمرة القيادة كشفت تعرض الطائرة لعطل كهربائي، موضحا أن الطائرة كانت على اتصال دائم ببرج المراقبة قبل وبعد نداء الطوارئ.

وأضاف أن الطيارين طلبا العودة إلى المطار واستخدما نداء الطوارئ الجوي، مشيرا إلى أن توجيه الطائرة جرى يدويا بعد تعطل أنظمتها بشكل كامل.

وأوضح الوزير أن جهاز تسجيل الصوت أظهر أنه بعد دقيقتين من الإقلاع أبلغ الطياران عن تعطل المولد الثاني، وبعد نحو ثانية تعطل المولد الثالث، دون ورود معلومات عن وضع المولد الأول.

ولفت إلى أن المحادثات أظهرت لاحقا توقف جميع المولدات عن العمل قبل أن يعود النظام جزئيا ويتم الاتصال مجددا ببرج المراقبة.

وأشار أورال أوغلو إلى أن الاتصال بالطائرة استمر حتى الساعة 20:27 بالتوقيت المحلي، عندما بدأت تختفي عن شاشات الرادار، قبل أن تتحطم بعد ذلك بدقائق، مؤكدا أن القرار النهائي بشأن أسباب الحادث سيتخذ بناء على التحقيق القضائي وتقارير الخبراء.

وكان تحطم الطائرة في قضاء هايمانا قرب أنقرة، في 23 ديسمبر كانون الأول الماضي، قد أسفر عن مقتل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد وأربعة من مرافقيه.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تركيا تكشف "الصندوق الأسود" لحادثة سقوط طائرة رئيس الأركان الليبي
وزير الخارجية الإيراني: المحادثات النووية مع واشنطن ستعقد في مسقط صباح الجمعة
بعد رد الامام المفدى السيد الخامنئي اذن لا شيء ... مسؤول أمريكي: واشنطن وافقت على عقد اجتماع مع الإيرانيين
أول تعليق لطهران بعد رفض واشنطن تغير مكان محادثات الجمعة
مستشار قائد الحرس الثوري: واشنطن تراجعت عن شروطها الأولية بشأن المفاوضات
مسؤولون امريكيون يتحدثون عن فشل المفاوضات مع ايران
أمريكا تعلن موعد انطلاق المفاوضات مع إيران
انقطاع الاتصال بطائرة مسيرة لحرس الثورة في المياه الدولية
مجلس النواب الأمريكي يقر حزمة الإنفاق الحكومي
مستشار سيف الاسلام القذافي يكشف كيفية مقتله
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك