عاجل : بعد رد الامام المفدى السيد الخامنئي اذن لا شيء ... مسؤول أمريكي: واشنطن وافقت على عقد اجتماع مع الإيرانيين
الصفحة الدولية

بعد رد الامام المفدى السيد الخامنئي اذن لا شيء ... مسؤول أمريكي: واشنطن وافقت على عقد اجتماع مع الإيرانيين


أفاد مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء ( 4 شباط 2026 )، بأن واشنطن وافقت على عقد اجتماع مع الإيرانيين في عُمان الجمعة المقبل.

وذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن "خطط إجراء محادثات نووية بين الولايات المتحدة وإيران ستُستأنف في سلطنة عُمان يوم الجمعة، وذلك بعد ضغوط مكثفة مارسها عدد من القادة العرب والمسلمين على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ظهر يوم الأربعاء، لعدم تنفيذ تهديداتها بالانسحاب من هذه المحادثات".

وأضاف، إن "القادة العرب طلبوا من واشنطن عقد الاجتماع والاستماع إلى ما سيقدمه الجانب الإيراني"، مضيفًا: "لقد أخبرنا العرب أننا سنعقد الاجتماع إذا أصرّوا على ذلك، لكننا متشككون للغاية".

كما قال مسؤول أمريكي ثانٍ إن "إدارة ترامب وافقت على عقد الاجتماع مع الإيرانيين احترامًا لطلب حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، ومن أجل مواصلة متابعة المسار الدبلوماسي".

وكان مسؤولين امريكيين قد اكدوا أن واشنطن أبلغت طهران رفضها القاطع للمطالب الإيرانية المتعلقة بتغيير مكان وشكل المحادثات المقررة يوم الجمعة المقبل في العاصمة العُمانية مسقط.

واشاروا الى إن الولايات المتحدة أبلغت الجانب الإيراني بأن الخيار المطروح هو القبول بالصيغة الحالية أو عدم المضي قدماً في المفاوضات، مبيناً أن الرد الإيراني جاء بعبارة "إذن لا شيء".

