انقطاع الاتصال بطائرة مسيرة لحرس الثورة في المياه الدولية

أفاد مصدر مطلع أن طائرة مسيرة تابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران أرسلت صور عملية المراقبة التي كانت تنفذها في المياه الدولية (في جنوب ايران) بنجاح إلى المركز، لكنها تعرضت بعد ذلك لانقطاع في الاتصال اليوم الثلاثاء".

وتحدث مصدر مطلع لوكالة تسنيم بشأن خبرٍ نشرته مصدر اعلامي بريطاني حول استهداف طائرة مسيّرة إيرانية فوق حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"، قائلاً: "كانت الطائرة المسيّرة من نوع 'شاهد 129' تؤدي مهمتها الدائمة والقانونية في المياه الدولية، وتقوم بأعمال الاستطلاع والمراقبة والتقاط الصور، وهذا إجراء اعتيادي وقانوني".

وأضاف: "هذه الطائرة المسيّرة نقلت بنجاح صور المراقبة والاستطلاع الخاصة بها إلى المركز، لكنها تعرضت بعد ذلك لانقطاع في الاتصال. ومع ذلك، فإن سبب هذا الانقطاع قيد التحقيق الآن، وسيتم الإعلان عن التفاصيل بعد التأكد منها".