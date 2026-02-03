واشنطن: المحادثات مع إيران مقررة وترامب يفضل الدبلوماسية

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن المحادثات مع إيران لا تزال مقررة، مشيرا الى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل الدبلوماسية.​

​وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، "المحادثات مع إيران لا تزال مقررة والرئيس ترمب يفضل الدبلوماسية".

وأضافت "الرئيس ترامب والمبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر جعلوا السلام ممكنا في الشرق الأوسط"، مردفة "الرئيس ترامب ملتزم باتباع الدبلوماسية وهذا يتطلب تعاون الطرفين".

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، "لا يزال من المقرر أن يلتقي المبعوث ويتكوف مع مسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع".

وكانت إيران طالبت، اليوم الثلاثاء، بتغيير مكان وشكل المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار الى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف، أمس الاثنين، عن محادثات مع إيران، فيما اشار الى أنه يريد التوصل لاتفاق معها.

يشار الى أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وجه ببدء المفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية، فيما ذكرت وكالة أنبار فاس الإيرانية، أن المحادثات مع الولايات المتحدة ستعقد على الأرجح في تركيا خلال أيام.