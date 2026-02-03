طهران تطلب تغيير مكان وشكل المفاوضات مع واشنطن

طالبت إيران، اليوم الثلاثاء، بتغيير مكان وشكل المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

​ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين، "إيران طالبت بتغيير مكان وشكل المفاوضات مع واشنطن يوم الجمعة". وأضاف "الجانب الإيراني يرغب في نقل المحادثات من اسطنبول إلى سلطنة عمان بمشاركة الأمريكيين فقط".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف، أمس الاثنين، عن محادثات مع إيران، فيما اشار الى أنه يريد التوصل لاتفاق معها.

يشار الى أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وجه ببدء المفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية، فيما ذكرت وكالة أنبار فاس الإيرانية، أن المحادثات مع الولايات المتحدة ستعقد على الأرجح في تركيا خلال أيام.

وتوقعت مصادر مطلعة عقد لقاء بين المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الجمعة المقبل في مدينة إسطنبول.