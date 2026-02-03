الرئيسية
وول ستريت عن شركة أمن بحري: 6 زوارق إيرانية مسلحة اقتربت من ناقلة نفط أمريكية بمضيق هرمز وأمرتها بالتوقف.
2026-02-03
آخر الاضافات
صحيفة "كيهان" الايرانية : عصا التهديد الأمريكية" سقطت أمام صمود الدولة والشعب والقوّات المسلّحة
الخارجية الإيرانية تستدعي سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى طهران
فارس عن مسؤولين إيرانيين: لا صحة لأنباء بشأن حادث أمني بمضيق هرمز وهي مجرد مزاعم للشركة الأمنية البريطانية.
وول ستريت عن شركة أمن بحري: 6 زوارق إيرانية مسلحة اقتربت من ناقلة نفط أمريكية بمضيق هرمز وأمرتها بالتوقف.
ماسك يفجرها: امريكا على اعتاب حرب أهلية
إيران: اعتقال 139 أجنبيا خلال الاحتجاجات الأخيرة
رئيس وزارء إثيوبيا يكذب ترامب بعد تصريحاته مع السيسي
إبستين يهز العالم من جديد..استقالات متتالية واعتذارات من شخصيات بارزة!
موسكو تدعو واشنطن للإفراج عن رئيس فنزويلا وزوجته
منشورات تطيح بوزير كويتي بعد 24 ساعة من تعيينه
منشورات تطيح بوزير كويتي بعد 24 ساعة من تعيينه
339
روسيا تعلن سقوط اخر جدار نووي بين واشنطن وموسكو
304
الكويت.. تعديل وزاري يشمل 7 حقائب
299
إبستين يهز العالم من جديد..استقالات متتالية واعتذارات من شخصيات بارزة!
288
قاليباف: جيوش أوروبا "منظمات إرهابية" وفق القانون الإيراني
266
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
