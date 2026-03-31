الرئيس الإيراني: نشكر العراق وشعبه على وقوفهم مع إيران في هذه الحرب الظالمة

قدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، شكر للعراق وشعبه على وقوفهم مع إيران في هذه الحرب الظالمة، حيث ذكر بزشكيان في تدوينة على منصة أكس، إن "‏شعب العراق المسلم وقف بشجاعة إلى جانب إيران في هذه الحرب الظالمة؛ وقفةٌ لم تفرضها الجغرافيا، بل صاغتها وحدة التاريخ والهوية والقيم الدينية". كذلك أضاف: "أصافح بحرارة أيدي أبناء الشعب العراقي والمسؤولين والمجاهدين في أرض الرافدين، نثمن صمودكم ونعتز بعهدنـا المشترك".



