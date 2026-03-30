الصفحة الدولية

إيران: إعدام عنصرين بتهم التآمر ضد أمن الدولة وتنفيذ عمليات إرهابية مسلحة


أعلنت السلطات القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام، صباح اليوم الإثنين بعنصرين من "مجاهدي خلق" بعد إدانتهما بالإرهاب والتآمر على أمن البلاد وتنفيذ اعتداءات مسلحة في طهران، حيث جاء القرار القضائي استناداً إلى "ثبوت تهم جسيمة" بحق المتهمين، تتصل بتنظيم مسلح محظور، والتآمر ضد أمن الدولة وتنفيذ عمليات إرهابية مسلحة في العاصمة طهران باستخدام قاذفات يدوية الصنع، مما أسفر عن اضطرابات أمنية واسعة وإزهاق أرواح مواطنين.

وبحسب التحقيقات، قام المتهم "م.ت.ص.د" بقيادة خلية عملياتية، حيث أشرف على رصد واستهداف مواقع حساسة، ووفر منزلا آمنا ومعدات لوجستية بتمويل من التنظيم، كما شارك فعليا في تصنيع القاذفات وتزويد الخلايا التنفيذية بها، قبل اعتقاله أثناء محاولته الفرار من العدالة.

أما المتهم "أ.د.ك"، فقد شارك بنشاط في أعمال الشغب والتخريب، وتواصل مع قيادات التنظيم عبر تطبيقات مشفرة، وساهم في عمليات استطلاع واعتداء مباشر على قوات الأمن.

وعُثر خلال المداهمات الأمنية على معدات متخصصة لتصنيع القاذفات ومواد متفجرة في مساكن المتهمين، ما عزز الأدلة المادية القاطعة ضد هما.

آخر الاضافات
إيران: بتروكيماويات تبريز تعلن تعرض منشآتها إلى قصف أمريكي صهيوني
هجوم صاروخي إيراني مكثف يستهدف الأراضي المحتلة
الإطار التنسيقي يعقد اجتماعا في منزل محسن المندلاوي لبحث جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
تحذيرات من لجوء الولايات المتحدة إلى الخيار النووي في مواجهة إيران
الصورة الأشهر عالميا تعبر عن رأي الشعب الأمريكي في رئيسهم الحالي لا للملوك
بالفيديو.. لحظة سقوط نائب رئيس الوزراء الباكستاني
طهران تدرس الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي
رئيس البرلمان الإيراني: إعادة فتح مضيق هرمز بات حلماً لترامب
هبوط طائرة أمريكية اضطرارياً في مطار بن غوريون
التعليقات
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
