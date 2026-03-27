الحرس الثوري يؤكد أن مضيق هرمز مغلق

اكد الحرس الثوري، اليوم الجمعة، ان مضيق هرمز مغلق، فيما أشار الى ان اي محاولة للعبور ستواجه برد فعل صارم، حيث ذكر الحرس الثوري في بيان، انه "في صباح اليوم، حاولت ثلاث سفن المرور عبر مضيق هرمز بعد استماعهم لتصريحات الرئيس ترامب بأن مضيق هرمز مفتوح"، مبينا ان "القوات أصدرت تحذيرات للسفن وأجبرتهم على العودة".

وأضاف ان "مضيق هرمز مغلق، وأي مرور عبره سيتعرض لـ "رد فعل صارم"، منوها بانه "يحظر مرور أي سفينة من وإلى موانئ حلفاء وداعمي الأعداء الصهاينة-الأمريكيين إلى أي وجهة ومن أي ممر".