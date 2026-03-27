العراق: الحرب على إيران عمل ضد جميع الشعوب المسلمة والمنطقة

وصف رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الحرب على إيران بالعمل ضد جميع الشعوب المسلمة والمنطقة، حيث أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال مع الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد أن "إرادة إيران الراسخة هي مواصلة الدفاع المشروع والقوي في مواجهة أي عدوان".

وتبادل الرئيسان بزشكيان ورشيد وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية عقب العدوان العسكري الأمريكي والكيان الصهيوني ضد إيران.

وأدان بزشكيان الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع القوات العسكرية والأمنية العراقية، مؤكدا استعداد إيران للتفاعل والتعاون بشكل أكبر مع العراق، والترحيب بزيارة نظيره العراقي إلى طهران في وقت مناسب.

بالمقابل، أدان الرئيس العراقي بشدة "الهجمات العدوانية التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران، مؤكدا تضامن العراق مع المقاومة الوطنية الإيرانية في وجه هذه الأعمال العدوانية.

ووصف رئيس الجمهورية العراقي العدوان الأمريكي الإسرائيلي والحرب على إيران بأنه "عمل ضد جميع الشعوب المسلمة والمنطقة"، مشددا على الموقف المبدئي لبلاده الرافض لهذه الحرب، وعدم السماح لأطراف ثالثة باستخدام الأراضي العراقية للعدوان على إيران.