الرئيس المصري يوجه المخابرات لفتح قنوات مع حزب الله ويدرس اجتماعا مع ماكرون لوقف الحرب على لبنان

علمت صحيفة "الأخبار" من مصادر في القاهرة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب من وزير المخابرات المصرية حسن رشاد المباشرة باتصالات مكثفة تتعلق بالساحة اللبنانية، وبحسب المصادر، باشر مسؤولو المخابرات المصرية اتصالاتهم مع جهات عدة بشأن الملف اللبناني، وقرر رشاد إيفاد فريق إلى بيروت خلال الساعات المقبلة للقاء جهات رسمية وحزبية سياسية وأمنية بعيدا عن الأضواء، مع إمكانية إرسال شخصية سياسية للقاء كبار المسؤولين لاحقا.

كذلك لفتت المصادر إلى أن مصر التي تلعب دورا في محاولة احتواء الصراع القائم في المنطقة تبدي خشيتها من توسيع إسرائيل للحرب على لبنان، كما تعبر عن حذرها تجاه محاولات جهات خارجية دفع السلطة الجديدة في سوريا للدخول في مغامرة عسكرية بلبنان.

واطلع السيسي من رشاد على تقارير مفصلة حول ما يجري في لبنان، سواء على صعيد المواجهة بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي أو على الصعيد الداخلي، فيما تتابع جهات استشارية تابعة للرئاسة تطورات لبنان بشكل وثيق، وسط حديث عن تعاون مصري فرنسي يهدف للضغط على الولايات المتحدة لمنع إسرائيل من مواصلة تدمير البنية التحتية اللبنانية عبر الغارات المتصاعدة.

فيما كشفت المصادر عن اقتراح بعقد اجتماع عاجل بين السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون للبدء في مسار تهدئة يعيد لبنان إلى وضع ما قبل السابع من أكتوبر 2023، من خلال وقف كامل للاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، مقابل تقديم دعم للجيش اللبناني لضمان حصر السلاح بيده.

ووفق الملخص الذي عرض على السيسي، فإن الوضع في لبنان سيكون محور اتصالات رئاسية تركز على الحديث مع الولايات المتحدة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدا أن القيادة المصرية تريد توسيع قنوات الحوار مع حزب الله.

ونقلت أوساط المخابرات المصرية عن وجود إمكانية للتفاهم مع الحزب على أمور كثيرة، خاصة بعدما أبدى الحزب التزاما بجميع ما جرى الاتفاق عليه سابقا لوقف الحرب، بينما لم تلتزم تل أبيب.

وحذرت النقاشات في القاهرة من أن أي تأخر في التحرك الدبلوماسي الدولي سيزيد المخاطر المتعلقة بالتداعيات الاقتصادية والعسكرية على لبنان، خاصة في ظل قلق من جهد إسرائيلي واضح لتفجير الوضع الداخلي وإعادة البلاد إلى زمن الاقتتال الأهلي.