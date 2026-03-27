وزير الخارجية الإيراني: دفاعنا عن بلادنا سيستمر

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل الدفاع عن ايران، إذ ذكرعراقتشي في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان، إن "العدوان غير المشروع الذي يتعرض له بلدنا أدى إلى تدمير ممنهج للمرافق الحيوية والمدنية وشمل مدارس ومستشفيات وسيارات إسعاف بالإضافة إلى مصافي المياه".

وأضاف أن "استهداف مدرسة (الشجرة الطيبة) في مدينة ميناب الإيرانية يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وليست مجرد حادث عارض"، مشدداً على أن "تعمد قصف المنشآت التعليمية والخدمية يعكس طبيعة هذا العدوان الذي يتجاوز القوانين الدولية والأعراف الإنسانية".

كذلك أوضح الوزير أن "الحرب التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران تفتقر إلى أي سند قانوني"، موضحاً أن "المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم تجاه استهداف البنى التحتية التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر، لاسيما المؤسسات الصحية والتربوية التي من المفترض أن تتمتع بحماية كاملة في ظل النزاعات". فيما اكد أن "القوات المسلحة الإيرانية ستواصل الدفاع عن البلاد".