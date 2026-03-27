الصفحة الدولية

وزير الخارجية الإيراني: دفاعنا عن بلادنا سيستمر


 

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل الدفاع عن ايران، إذ ذكرعراقتشي في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان، إن "العدوان غير المشروع الذي يتعرض له بلدنا أدى إلى تدمير ممنهج للمرافق الحيوية والمدنية وشمل مدارس ومستشفيات وسيارات إسعاف بالإضافة إلى مصافي المياه".

وأضاف أن "استهداف مدرسة (الشجرة الطيبة) في مدينة ميناب الإيرانية يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وليست مجرد حادث عارض"، مشدداً على أن "تعمد قصف المنشآت التعليمية والخدمية يعكس طبيعة هذا العدوان الذي يتجاوز القوانين الدولية والأعراف الإنسانية".

كذلك أوضح الوزير أن "الحرب التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران تفتقر إلى أي سند قانوني"، موضحاً أن "المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم تجاه استهداف البنى التحتية التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر، لاسيما المؤسسات الصحية والتربوية التي من المفترض أن تتمتع بحماية كاملة في ظل النزاعات". فيما اكد أن "القوات المسلحة الإيرانية ستواصل الدفاع عن البلاد".

Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
