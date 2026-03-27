الصفحة الدولية

إيران : لن نوقف الحرب قبل ضمان الردع


أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه لن يجري قبول لوقف إطلاق النار في الحرب الجارية على إيران إلا عندما يتم ضمان الردع للبلاد معبرة أن أمن إيران هو الأولوية بالنسبة لها، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي في مقابلة تلفزيونية: "إن وقف إطلاق النار لن يُقبل إلا عندما يتم ضمان الردع، وخلال الأشهر التسعة الماضية، تعرضنا لهجومين، ولن نقبل بوقف إطلاق النار دون تحقيق الردع".

كذلك لفت بقائي إلى أن "حتى أثناء التفاوض، تعرضنا لهجومين، إن أمننا هو الأولوية" وذلك في إشارة إلى الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك الذي تعرضت له إيران في يونيو العام الماضي وشسميت بحرب الـ12 يوما، وتابع بقائي: "يجب أن نكون على يقين من عدم التعرض لهجوم مرة أخرى. ولضمان أمننا، سنحقّق الردع عبر القتال".

ويوم أمس، أوضح سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي مجموعة الشروط الإيرانية لإنهاء الحرب الإسرائيلية الأمريكية، مقسما إياها إلى 4 بنود رئيسية.

فيما كتب جلالي على منصة "إكس": "أي وقف دائم لإطلاق النار يتطلب تنفيذ المطالب السياسية والقانونية التالية: الوقف النهائي للعدوان والإرهاب، ضمانات موضوعية بعدم تكرار الحرب، تعويض كامل عن الأضرار، احترام الولاية القانونية لإيران في مضيق هرمز بهدف ضمان الأمن البحري الدولي".

Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
