إيران : لن نوقف الحرب قبل ضمان الردع

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه لن يجري قبول لوقف إطلاق النار في الحرب الجارية على إيران إلا عندما يتم ضمان الردع للبلاد معبرة أن أمن إيران هو الأولوية بالنسبة لها، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي في مقابلة تلفزيونية: "إن وقف إطلاق النار لن يُقبل إلا عندما يتم ضمان الردع، وخلال الأشهر التسعة الماضية، تعرضنا لهجومين، ولن نقبل بوقف إطلاق النار دون تحقيق الردع".

كذلك لفت بقائي إلى أن "حتى أثناء التفاوض، تعرضنا لهجومين، إن أمننا هو الأولوية" وذلك في إشارة إلى الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك الذي تعرضت له إيران في يونيو العام الماضي وشسميت بحرب الـ12 يوما، وتابع بقائي: "يجب أن نكون على يقين من عدم التعرض لهجوم مرة أخرى. ولضمان أمننا، سنحقّق الردع عبر القتال".

ويوم أمس، أوضح سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي مجموعة الشروط الإيرانية لإنهاء الحرب الإسرائيلية الأمريكية، مقسما إياها إلى 4 بنود رئيسية.

فيما كتب جلالي على منصة "إكس": "أي وقف دائم لإطلاق النار يتطلب تنفيذ المطالب السياسية والقانونية التالية: الوقف النهائي للعدوان والإرهاب، ضمانات موضوعية بعدم تكرار الحرب، تعويض كامل عن الأضرار، احترام الولاية القانونية لإيران في مضيق هرمز بهدف ضمان الأمن البحري الدولي".