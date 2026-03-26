الاتحاد الأوروبي: إنهاء الحرب لا يتحقق إلا عبر الدبلوماسية والجلوس إلى طاولة المفاوضات

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن إنهاء الحرب لا يتحقق إلا عبر الدبلوماسية والجلوس إلى طاولة المفاوضات، حيث ذكرت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي - نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس في تصريحات صحفية: إن "إنهاء الحرب لا يتحقق إلا عبر الدبلوماسية والجلوس إلى طاولة المفاوضات". كما أضافت، أنه "نحتاج إلى مخرج من الحرب ومن مصلحة الجميع وقفها، لذا نقوم بجهود دبلوماسية".



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام