المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تدعو واشنطن وتل أبيب إلى وقف الهجمات على إيران

طالب مفوض حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك الولايات المتحدة وإسرائيل بوقف الهجمات على إيران، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومنع التصعيد، حيث ذكر تورك خلال مناقشات عُقدت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الغارة التي استهدفت مدرسة في ميناب الإيرانية: "أدعو الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف الهجمات ضد إيران، وأدعو إيران إلى التوقف عن مهاجمة جيرانها... أدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس".

يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير شن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية. وفي اليوم الأول من النزاع مع الولايات المتحدة وإسرائيل، تعرضت مدرسة في منطقة ميناب جنوب إيران للقصف.

وأفادت فاطمه مهاجراني، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الإيرانية، لوكالة "نوفوستي" أن 168 تلميذا إلى جانب 14 معلما وعاملا في المدرسة قُتلوا خلال الغارة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معلقا على الغارة التي استهدفت مدرسة للبنات في إيران، قد صرح بأن التحقيق في الحادث لا يزال جاريا.

وتقوم طهران بشن ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على المنشآت العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.