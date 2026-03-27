12هجوما صاروخيا إيرانيا تضرب عشرات المواقع في إسرائيل خلال 24 ساعة

شنت إيران هجوما صاروخيا جديدا هو الثاني عشر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

يأتي هذا الهجوم بعد نحو ساعة من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه تصدى لصاروخ إيراني أطلق باتجاه الجنوب وذالك بعد أن دوت صفارات الانذار في مناطق بئر السبع والنقب وعدة مناطق في محيطها.

جاء ذلك بعد ساعات من توجيه إيران موجات صاروخية على وسط وشمال إسرائيل شملت مناطق القدس وتل أبيب الكبرى وإسدود وشمال الضفة الغربية.

وكانت تحذيرات من الضربة السابقة شملت مناطق دان، يركون، الشفيلة، الضفة الغربية، الشارون، الأغوار، وادي عارة ومنشيه، حيث طلب من السكان الاستعداد والالتزام بتعليمات الطوارئ.

وفي سياق متصل، افاد مصدر صحفي، بسقوط قتيل وعدد من الإصابات في نهاريا شمالي إسرائيل، من بينها حالة خطيرة وأخرى حرجة، جراء قصف صاروخي نفذه "حزب الله" اللبناني.

إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني الإسرائيلي إصابة 5 أشخاص وتسجيل أضرار مادية كبيرة جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني استهدف كفر قاسم شمال تل أبيب صباح اليوم.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن هجوم متزامن على شمال ووسط إسرائيل بإطلاق صواريخ ومسيّرات من لبنان وإيران.