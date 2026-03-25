الجيش الإيراني: استهداف حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن بصواريخ كروز بر-بحر

أعلن الجيش الإيراني الأربعاء، أنه استهدف حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن بصواريخ كروز بر-بحر، إذ أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان عن إطلاق صواريخ كروز بر -بحر باتجاه حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وإصابتها.

وذكر قائد القوة البحرية للجيش الإيراني شهرام إيراني: "نقف صامدين مثل جبل دنا من أجل عزّة وإيران والإيرانيين، لنكون أمل المظلومين وشوكة في أعين الأعداء".

وأضاف: "تمتلك القوة البحرية للجيش السيطرة الكاملة والهيمنة على مضيق هرمز والخليج الفارسي بكل قوة.

إن أداء وتحركات مجموعة حاملة الطائرات المعادية "أبراهام لينكولن" قيد الرصد المستمر، وعندما تدخل هذه المجموعة ضمن نطاق أنظمتنا الصاروخية، ستكون هدفًا لضربات القوة البحرية للجيش المدمرة".