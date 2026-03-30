الصفحة الدولية

الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مباشرة مع واشنطن والمطالب الأمريكية غير منطقية


 

 

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عدم وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة حتى الآن، مشيرة إلى أن ما جرى تداوله يقتصر على رسائل نقلت عبر وسطاء تفيد برغبة واشنطن في التفاوض، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريحات، إن "إيران لم تُجرِ أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وما طُرح كان عبارة عن رسائل غير مباشرة"، مضيفا أن "الموقف الإيراني واضح، بخلاف الطرف الآخر الذي يغير مواقفه باستمرار".

وأوضح أن "المطالب التي نقلت إلى طهران كانت مبالغا فيها وغير منطقية"، مؤكداً أن بلاده "تعرف جيدا الإطار الذي تتحرك ضمنه في أي عملية تفاوضية".

وفيما يتعلق بالتحركات الإقليمية، أشار بقائي إلى أن "الاجتماعات التي تعقدها باكستان تأتي ضمن إطار خاص بها، لافتا إلى أن "إيران لم تشارك فيها، مع ترحيبه بأي جهود إقليمية تهدف إلى إنهاء الحرب، مع التأكيد على ضرورة تحديد الطرف الذي بدأها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس بأن الحكومة الإيرانية ستلتزم بكافة مطالب الولايات المتحدة، محذرا في الوقت ذاته من أن عدم الامتثال يعني أن "إيران لن يكون لها دولة".

وأوضح ترامب خلال حديثه على متن طائرته العائدة من مار-أه-لاجو إلى واشنطن، أن "المفاوضات مع إيران لا يمكن التنبؤ بنتائجها بدقة، مؤكدا أن خيار توجيه ضربة يظل مطروحا إذا استدعت الحاجة.

وزعم ترامب بأن طهران وافقت على معظم النقاط الخمسة عشر التي قدمتها واشنطن، معتبرا ذلك دليلا على جدية الإيرانيين، وأبدى تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، ربما خلال الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران بشكل مباشر وغير مباشر، مشيرا إلى مشاركة "مبعوثين" في هذه الاتصالات دون الكشف عن تفاصيل.

