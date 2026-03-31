الحرس الثوري الإيراني: إطلاق الموجة 88 من عملية الوعد الصادق 4

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الموجة 88 من عملية "الوعد الصادق 4"، فقد ذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان، أنه "تم إطلاق اليوم الموجة 88 من عملية "الوعد الصادق 4". وفي ذات الصدد أكد الحرس الثوري الإيراني" استهداف سفينة حاويات تابعة للكيان الإسرائيلي باسم express halfong في المياه وسط الخليج".

بالمقابل، أفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع أضرار مادية واسعة نتيجة احتراق سيارات بعد سقوط صاروخ في بني براك".