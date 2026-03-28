الحرس الثوري: إصابة مقاتلة أمريكية واستهداف منشآت صناعية في الأراضي المحتلة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، إصابة مقاتلة أمريكية من طراز F-16 في أجواء جنوب محافظة فارس، فيما أشار إلى استهدافه في الموجة الـ85 صناعات ثقيلة تابعة للعدو في الأراضي المحتلة، حيث ذكر الحرس الثوري في تصريحات صحفية، أنه "تم استهداف في الموجة الـ85 صناعات ثقيلة تابعة للعدو الأمريكي الإسرائيلي في الأراضي المحتلة".

وأضاف أنه "تم تدمير جزء من الصناعات الثقيلة للعدو الأمريكي الإسرائيلي بالمسيرات والصواريخ ". كذلك أكد الحرس الثوري أنه "تم إسقاط مسيرة إم كيو 9 أمريكية في أجواء شيراز"، لافتًا إلى إصابة مقاتلة أمريكية من طراز F-16 في أجواء جنوب محافظة فارس".