وكالة تسنيم الإيرانية: طهران ردت رسمياً على المقترح الأمريكي المؤلف من 15 بندا

كشف مصدر إيراني مطلع لوكالة تسنيم، اليوم الخميس، عن تسليم طهران ردها الرسمي على المقترح الأمريكي المكون من 15 بنداً والمتعلق بتهدئة الأوضاع في المنطقة، مشيراً إلى أن الرد تضمن شروطاً تتعلق بوقف العدوان وضمانات التعويض، إذ نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المصدر قوله، إن "إيران أرسلت رسمياً، ليلة أمس، ردها على المقترح الأمريكي عبر وسطاء دوليين"، مبيناً أن "الجانب الإيراني ينتظر الآن رد الطرف الآخر على الموقف الذي قدمته طهران".

كذلك أضاف المصدر أن "الرد الإيراني شدد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان وعمليات الاغتيال التي ينفذها العدو"، مؤكداً أن "طهران طالبت بتهيئة ظروف واقعية تضمن عدم تكرار الحرب مرة أخرى، فضلاً عن وضع آليات لضمان دفع تعويضات عن خسائر الحرب"، وتابع أن "الرد الإيراني شدد على أن يشمل إنهاء الحرب جميع الجبهات بما فيها فصائل المقاومة"، محذرا من أن "واشنطن بدأت عملية عسكرية سابقة خلال فترات تفاوض وما يجري حاليا قد يكون تمهيدا لتصعيد جديد".