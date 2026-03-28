زيلينسكي: "الناتو وحده لا يكفي، نريد السلاح النووي"

طالب فلاديمير زيلينسكي الغرب بأن تشمل أي ضمانات أمنية لبلاده حصولها على أسلحة نووية، مؤكدا أن انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" وحده لا يكفي، إذ نقل موقع "ستراتا. يو" عن زيلينسكي قوله: "نحتاج أن يقال لنا صراحة: سنمنحكم العضوية في "الناتو" ونسلمكم أسلحة نووية"، مبررا ذلك بأن الجميع يردد أنه من المستحيل هزيمة قوة نووية بالوسائل التقليدية.

كما كشفت الاستخبارات الخارجية الروسية عن معلومات تفيد بأن فرنسا وبريطانيا تبحثان تزويد نظام كييف بقنبلة ذرية أو "قنبلة قذرة"، وبين الخيارات المطروحة لذلك الرأس الحربي الفرنسي TN75 المستخدم في الصاروخ الباليستي البحري M51.1.

هذه المخططات تصطدم بالقانون الدولي، مما دفع الأوروبيين إلى التفكير في تصويرها على أن أوكرانيا طورت هذا السلاح بنفسها، في التفاف على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

فيما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن هذه المعطيات ستؤخذ بعين الاعتبار في مفاوضات التسوية، فيما حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن امتلاك أوكرانيا أسلحة دمار شامل سيفضي حتما إلى استخدامها على أرض المعركة.