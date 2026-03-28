الصفحة الدولية

رئيس جهاز الاستخبارات التركية: الضربات الإسرائيلية تقوض الدبلوماسية في الملف الإيراني


اتهم إبراهيم قالن رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركي إسرائيل بالسعي إلى تعطيل مبادرات استئناف المفاوضات المتعلقة بالملف الإيراني، حيث ذكر قالن خلال كلمته في قمة Stratcom المنعقدة في إسطنبول: "إن أي مبادرات لاستئناف المفاوضات تصطدم بعرقلة إسرائيل التي تواصل شن هجماتها على إيران". كما لفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل بنشاط على دفع عجلة المسار التفاوضي، مؤكدا أن تركيا تدعم المبادرات الباكستانية في هذا الشأن.

وأضاف قالن أنه عند تقييم الوضع الراهن، لا بد من مراعاة تصرفات الأطراف المنخرطة في التصعيد وانعكاساتها على المساعي الدبلوماسية.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير شن ضربات على مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بما فيها العاصمة طهران، وسط تقارير عن أضرار جسيمة وسقوط ضحايا مدنيين.

فيما ترد إيران بضربات مضادة تطال الأراضي الإسرائيلية فضلاً عن المنشآت العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد، أشار ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي يوم الخميس، إلى أن المحادثات الأمريكية - الإيرانية الرامية إلى تسوية النزاع تتسم بطابع بالغ الحساسية، وأن باكستان تضطلع بدور الوسيط فيها.

رئيس جهاز الاستخبارات التركية: الضربات الإسرائيلية تقوض الدبلوماسية في الملف الإيراني
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
