رئيس جهاز الاستخبارات التركية: الضربات الإسرائيلية تقوض الدبلوماسية في الملف الإيراني

اتهم إبراهيم قالن رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركي إسرائيل بالسعي إلى تعطيل مبادرات استئناف المفاوضات المتعلقة بالملف الإيراني، حيث ذكر قالن خلال كلمته في قمة Stratcom المنعقدة في إسطنبول: "إن أي مبادرات لاستئناف المفاوضات تصطدم بعرقلة إسرائيل التي تواصل شن هجماتها على إيران". كما لفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل بنشاط على دفع عجلة المسار التفاوضي، مؤكدا أن تركيا تدعم المبادرات الباكستانية في هذا الشأن.

وأضاف قالن أنه عند تقييم الوضع الراهن، لا بد من مراعاة تصرفات الأطراف المنخرطة في التصعيد وانعكاساتها على المساعي الدبلوماسية.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير شن ضربات على مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بما فيها العاصمة طهران، وسط تقارير عن أضرار جسيمة وسقوط ضحايا مدنيين.

فيما ترد إيران بضربات مضادة تطال الأراضي الإسرائيلية فضلاً عن المنشآت العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد، أشار ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي يوم الخميس، إلى أن المحادثات الأمريكية - الإيرانية الرامية إلى تسوية النزاع تتسم بطابع بالغ الحساسية، وأن باكستان تضطلع بدور الوسيط فيها.