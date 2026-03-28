روسيا تحظر تصدير البنزين لمواجهة تقلبات سوق النفط

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم السبت، عن حظر تصدير البنزين لمواجهة تقلبات سوق النفط، حيث ذكرت الحكومة في بيان أن "نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أصدر تعليمات لوزارة الطاقة بصياغة قرار يحظر تصدير البنزين اعتباراً من أول نيسان".

وأوضح نوفاك إن "الاضطرابات في سوق النفط والمنتجات النفطية العالمية، الناجمة عن الأزمة في الشرق الأوسط، تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار"، مضيفاً أن "ارتفاع الطلب على موارد الطاقة الروسية في الأسواق الخارجية لا يزال عاملاً إيجابياً".

وفرضت روسيا مراراً قيوداً على صادرات البنزين والديزل للحد من ارتفاع أسعار الوقود ومعالجة النقص.