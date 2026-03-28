ترامب: كوبا هي التالية

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوتر مع هافانا أمس الجمعة وقال إن "كوبا هي التالية"، خلال كلمة ألقاها في منتدى استثماري أشاد فيه بالنجاحات العسكرية في فنزويلا، حيث ذكر ترامب في ميامي "لقد بنيت هذا الجيش العظيم. وقلت لن تضطر إلى استخدامه أبدا. ولكن في بعض الأحيان عليك استخدامه. وكوبا هي التالية، بالمناسبة". دون أن يوضح ما يقصده.

وفي الأسبوع الماضي، لمح ترامب إلى احتمال الاستيلاء على الجزيرة التي يديرها الاشتراكيون، وقال للصحفيين إنه يعتقد أنه سيحظى بـ"شرف الاستيلاء على كوبا". ولعدة أسابيع، ظل ترامب يكرر أن كوبا على شفا الانهيار.

وتحت حكم ترامب، زادت واشنطن من الضغط الاقتصادي على كوبا، بهدف قطع تدفق العملة الأجنبية والنفط إلى الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي. وتصاعدت الضغوط بعد أن نفذت السلطات الأمريكية عملية في يناير اعتقلت فيها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في العاصمة كاراكاس ونقلته إلى الولايات المتحدة.

وحرمت هذه الخطوة هافانا من أحد أهم حلفائها، الذي كان يدعم الجزيرة منذ فترة طويلة، وخاصة من خلال إمدادات النفط، وسط الحظر التجاري الأمريكي الذي استمر عقودا ضد كوبا. وتجري كوبا والولايات المتحدة محادثات رسمية، حسبما أكد الجانبان.