إيران: أي عملية عسكرية أمريكية في مضيق هرمز ستؤدي لإغلاقه "إلى أجل غير مسمى"

حذر مصدر رفيع في الأمن الإيراني اليوم السبت من أن أي عملية عسكرية أمريكية في مضيق هرمز ستؤدي لإغلاقه "إلى أجل غير مسمى"، حيث ذكر المصدر بحسب وكالة "تسنيم" : "أي عملية عسكرية يقوم بها العدو في مضيق هرمز ستؤدي إلى إغلاقه بالكامل لأجل غير مسمى".

كذلك لفت المصدر أيضاً إلى أنه في حال شنت الولايات المتحدة عملية برية ضد إيران، فسيكون للجمهورية الإسلامية مبرر قانوني لاتخاذ إجراءات مماثلة لصد هذا التهديد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أطلق بسخرية في خطابه أمس وأسمى طريق شحن النفط الحيوي مضيق هرمز، باسم "مضيق ترامب"، في خطوة تعكس نبرته حول الممر الذي أصبح محورا رئيسيا في الحرب.

جاء هذا التعليق في وقت برز فيه مضيق هرمز كمصدر رئيسي للنزاع في الحرب المستمرة منذ 28 فبراير، حيث ساهمت قدرة إيران على إغلاق المضيق بشكل فعال في اضطراب تاريخي لإمدادات الطاقة العالمية. وينقل الممر عادة 20 مليون برميل من النفط يوميا.

بالمقابل، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الولايات المتحدة تخطط لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة بإرسال 10 آلاف جندي إضافي، وسط مخاوف من عملية برية محتملة تستهدف جزيرة "خرج" الإيرانية، التي تمر عبر موانئها 90% من صادرات النفط الإيرانية.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، تعمل طهران على تعزيز دفاعاتها في الجزيرة تحسباً لأي هجوم، محذرة من أن أي اعتداء على خرج سيكون "أكثر إذلالاً" للمعتدي من أي عملية في هرمز، وتوعدت بتحويل منشآت النفط والغاز في المنطقة إلى رماد"