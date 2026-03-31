صحيفة بولندية: واشنطن تطالب وارسو بنقل بطارية \"باتريوت\" إلى الشرق الأوسط

ذكرت صحيفة Rzeczpospolita أن الولايات المتحدة تطالب بولندا بنقل بطارية من منظومة الدفاع الصاروخي "باتريوت" إلى الشرق الأوسط، إذ كتبت الصحيفة: "تطلب واشنطن نقل إحدى البطاريات البولندية من منظومة "باتريوت" إلى الشرق الأوسط. كما تريد الحصول على صواريخ موجودة بالفعل في بولندا".

من جهته، صرح وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش بأن بلاده لا تنوي تزويد الولايات المتحدة بأنظمتها الصاروخية للدفاع الجوي "باتريوت".

وكتب كوسينياك-كاميش على منصة "إكس": "تستخدم بطاريات "باتريوت" التابعة لنا وصواريخها لحماية المجال الجوي البولندي والجناح الشرقي لحلف "الناتو". لم يتغير شيء في هذا الصدد، ولا نخطط لإعادة انتشارها إلى أي مكان آخر!" وأضاف: "يعرف حلفاؤنا ويدركون مدى أهمية المهام الموكلة إلينا هنا. أمن بولندا هو أولويتنا المطلقة".

ومن الجدير بالذكر أن الجيش البولندي يمتلك بطاريتين من منظومة "باتريوت" يتضمنان 16 منصة إطلاق وحوالي 600 صاروخ لها.