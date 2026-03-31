 إيطاليا منعت طائرات أمريكية من الهبوط في قاعدة عسكرية بصقلية

أفادت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية بأن إيطاليا منعت طائرات عسكرية أمريكية متجهة إلى الشرق الأوسط من الهبوط في قاعدة بصقلية، إذ ذكرت الصحيفة الإيطالية أن خطة الرحلة الأمريكية تم تقديمها بدون الحصول على موافقة أو تشاور مع السلطات الوطنية، وتم إرسالها بعد إقلاع الطائرات الأمريكية بالفعل.

كذلك لفتت وكالة "بلومبرغ" إلى أنه يخشى من أن تتسبب هذه الخطوة في تأجيج التوترات مع واشنطن، التي انتقدت حلفاءها الأوروبيين بسبب عدم دعمهم للحرب التي تخوضها مع إيران. فيما ذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الاثنين إن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى إعادة تقييم علاقتها مع حلف "الناتو" بعد انتهاء الحرب ضد إيران.